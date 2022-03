Gmünder Stadtwerke erhöhen die Gas– und Strompreise

Energieversorger reagiert auf den Krieg in der Ukraine und die stark gestiegenenen Beschaffungspreise an den Energiemärkten. Strom wird rund 14 Prozent teurer, Gas sogar 44 Prozent. Spüren werden die Stadtwerkekunden das aber erst mit der Abrechnung Anfang 2023

Donnerstag, 17. März 2022

Alexander Gässler

So lässt sich durch die Reduzierung des Energieverbauchs viel Geld sparen.



Es hat sich angedeutet. Die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd erhöhen die Preise. Begründet wird das mit gestiegenen Rohstoffkosten für die Energieerzeugung. Die Insolvenzen vieler Billiganbieter hätten dazu beigetragen, dass das Angebot zusätzlich verknappt werde. „Darüber hinaus treiben Börsenspekulanten und die Krise in der Ukraine die Energiepreise weiter in die Höhe.“

