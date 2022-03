Polizeipräsidium Aalen: Mehr Gewalt gegen Polizisten

Foto: picture alliance /​Eibner-​Pressefoto | DROFITSCH/​EIBNER

Die gute Nachricht zuerst: Im vergangenen Jahr gab es im Ostalbkreis weniger Straftaten. Die Corona-​Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen werden hier sicher eine Rolle gespielt haben, etwa wenn es um die Zahl der Einbrüche geht. Doch die Pandemie hat eine große Schattenseite in der Polizeistatistik für das Jahr 2021: Die Gewalt gegen Polizisten hat zugenommen.

Donnerstag, 17. März 2022

Thorsten Vaas

Viele Zahlen in der Polizeistatistik sind durchaus positiv. „Unsere Bürgerinnen und Bürger leben weiterhin in einem der sichersten Präsidiumsbereiche des Landes“, sagt Reiner Möller, Präsident des Polizeipräsidiums Aalen. So gab es weniger Verkehrsunfälle mit weniger Verletzten, weniger Diebstähle, weniger Einbrüche. Offen bleibt allerdings, in welchem Maße sich die Corona-​Einschränkungen auf die Statistik ausgewirkt haben. In einem Punkt haben sie es jedoch definitiv: bei der Gewalt gegen Polizisten.

