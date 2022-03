Corona oder doch nur Heuschnupfen?

Es juckt, kitzelt, und die Nase läuft: Es ist nicht immer leicht, die richtige Diagnose zu stellen. Wir erklären, wie Sie die Symptome unterscheiden können – auch bei gewöhnlichen Erkältungen.

Freitag, 18. März 2022

Thorsten Vaas

Kaum sichtbar und doch für über 20 Prozent der Bundesbürger eine Plage in den Frühlings– und Sommermonaten: Wenn die Temperaturen steigen und die Pollenflugsaison beginnt, müssen viele Menschen husten und niesen. Doch in Pandemiezeiten kann man eine Infektion mit dem Coronavirus nicht ausschließen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.Die Symptome einer Pollenallergie sind vielfältig. Ein eindeutiges Indiz sind jedoch Jucken in Augen und Nase. Auch starke Niesattacken und plötzlich eintretender Schnupfen sind Kennzeichen. Weitere Symptome können sich an den Augen (Brennen, Rötungen, Tränen), an der Nase (Kribbeln, Niesen, geschwollene Schleimhäute), im Hals (Atemnot, Husten, Halsschmerzen) oder auf der Haut (Ekzeme, Juckreiz) zeigen. Die Symptome zeigen sich meist unmittelbar bei Kontakt mit den Allergenen.

