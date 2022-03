3-​G-​Buch von Robert Nachtigall: gekauft, gelesen, geschmunzelt

Foto: gn

Heimatdichter und Karikaturrist Robert Nachtigall aus Waldstetten hat in der Pandemie-​Zeit wieder zur Feder gegriffen und ein neues Buch verfasst. Corona zieht sich wie ein roter Faden durch das Büchlein. Der Erlös aus dem Verkauf kommt der Waldstetter Ukraine-​Hilfe zugute.

Samstag, 19. März 2022

Gerold Bauer

32 Sekunden Lesedauer



Seit vielen Jahrzehnten beweise der nun 80-​jährige Robert Nachtigall mit seinen Reimversen seine große Begabung, weshalb er ein kultureller Schatz der Gemeinde sei, lobte der Waldstetter Bürgermeister Michael Rembold. Über das Leben im Allgemeinen und über die letzten zwei Jahre, die von Corona beherrscht wurden, im Besonderen, habe er sich in seinem Büchle Gedanken gemacht. Mit seinem Motto „Lachen ist die beste Medizin“ habe er sich als kreativer und kluger Denker humorvoll auch an politisch unangenehme Themen herangewagt.





Worum es in dem Büchlein geht, steht am Montag in der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



188 Aufrufe

131 Wörter

55 Minuten Online



Beitrag teilen