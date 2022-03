Kreisputzete mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern

Fotos: gbr

Im Ostalbkreis trafen sich am Samstagvormittag zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, um die Landschaft von Müll zu befreien. Schulklassen waren schon am Freitag und hatten ihre „Fundsachen“ in vielen blauen Säcken an den Straßenrändern zur Abholung bereitgestellt.

Samstag, 19. März 2022

Gerold Bauer

Landrat Dr. Joachim Bläse war längere Zeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Täferrot und mit der Lindacher Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins unterwegs — nicht wie gewohnt mit Schlips und Kragen, sondern mit Handschuhen und Wanderstiefeln sowie „bewaffnet“ mit einem Müllsack.







Die Rems-​Zeitung berichtet am Montag ausführlich über die Kreisputzete und gibt auch Hinweise darauf, was man künftig im Umgang mit dem Müll besser machen sollte!



