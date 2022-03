Samstagsreportage: Wenn Fairness zur Ausnahme wird

Allen kann man es nie recht machen – das gilt besonders für Schiedsrichter im Fußball. Felix Strukelj ist einer von ihnen, er pfeift in der Landes– und der Junioren-​Bundesliga. Der Gmünder beobachtet, dass Unparteiischen seit Jahren ein immer rauherer Wind vom Spielfeldrand entgegenschlägt.

Wie der Schiedsrichter und seine beiden Assistenten das Spiel erlebt haben und welchen bedenklichen Trend es aus ihrer Sicht im Amateurfußball gibt, ist in der Samstagsreportage der Wochenendausgabe beschrieben. Die vollständige Ausgabe der Rems-​Zeitung ist auch im iKiosk zu lesen.

„So ein Spiel hat man in dieser Liga eigentlich nie“, sagt Felix Strukelj und nimmt auf der Bank in der Schiedsrichterkabine Platz. Es ist Samstagnachmittag in Bonlanden bei Stuttgart, und unter der Leitung des 23-​jährigen Gmünders ist soeben eine bemerkenswert faire Landesliga-​Fußballpartie zu Ende gegangen. „Klar, ein oder zwei Spieler haben auch diesmal versucht, meine Entscheidungen anzufechten“, gibt der Unparteiische zu. Insgesamt seien von den Akteuren auf dem Platz, aber vor allem auch von den Zuschauern jedoch so wenige abfällige Zwischenrufe und obszöne Gesten wie selten zu hören und zu sehen gewesen, urteilt Strukelj.

