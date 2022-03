Seit 125 Jahren Feuer und Flamme in Wetzgau

Die Abteilung Rehnenhof-​Wetzgau der Feuerwehr Schwäbisch Gmünd bereitet sich schon jetzt und sehr zuversichtlich auf ein großes Jubiläumsfest vom 5. bis 7. August im Himmelsgarten vor. Die erste Erwähnung im Ratsprotokoll stammt vom 9. August 1897.

Pandemiebedingt hat es im Raum Schwäbisch Gmünd nun schon lange nicht mehr ein großes Feuerwehrfest gegeben. Die Brand– und Katastrophenschützer hatten in den letzten zwei Jahren strenge Auflagen, die kameradschaftliche Begegnungen und gesellschaftliches Engagement nahezu ausschlossen. Aufgrund des Infektionsrisikos waren nur noch Dienstveranstaltungen erlaubt, um die Einsatzfähigkeit auch in Pandemiezeiten aufrechtzuerhalten. Lockerungen sind aber in Sicht. Zuversichtlich wird deshalb im Stadtteil Rehnenhof-​Wetzgau das wohl größte Feuerwehrfest in diesem Sommer im Raum Schwäbisch Gmünd vorbereitet.





Die Rems-​Zeitung blickt am Samstag, 19. März, auf Geschichte und Gegenwart der Wetzgauer Feuerwehr!



