Brand auf Müllsortieranlage in Essingen

Symbolbild

Die Feuerwehrmannschaften aus Mögglingen und Heubach wurden am Mittwochmittag zu einem Einsatz auf dem Gelände der Müllsortieranlage in Essingen gerufen.

Mittwoch, 02. März 2022

Nicole Beuther

Kurz nach 12 Uhr am Mittwoch wurde der Brand auf dem Gelände der Müllsortieranlage gemeldet. Offenbar war in einer dortigen Halle Müll in Brand geraten. Die Feuerwehr Mögglingen war mit vier Fahrzeugen und 20 Kräften, die Feuerwehr Heubach mit vier Fahrzeugen und 17 Kräften vor Ort. Die Wehrleute mussten den Müll ablöschen. Sachschaden entstand keiner.

