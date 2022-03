Ziegerhof: Neues Küchenteam für Sommerferien-​Freizeit gesucht

Symbolfoto: edk

Zwei Jahre lang konnte die beliebte Sommerferien-​Freizeit auf dem Ziegerhof wegen der Pandemie nicht stattfinden. Dieses Jahr soll es endlich wieder losgehen. Damit das klappt, sucht die Münster-​Gemeinde nach einem neuen Küchenteam.

Mittwoch, 02. März 2022

Sarah Fleischer

58 Sekunden Lesedauer



Als eine „Institution in Schwäbisch Gmünd“ bezeichnet Dekan Robert Kloker die Ferien-​Freizeit auf dem Ziegerhof — mit gutem Recht. Die Plätze seien eigentlich immer alle ausgebucht gewesen, erzählt er. Damit die Freizeit in den Sommerferien 2022 nach zwei Jahren Corona-​Pause wieder stattfinden kann, wird noch nach einem neuen Küchenteam gesucht. Ein Team aus zwei Leitenden und drei bis vier Helfern soll vom 15. bis zum 28. August für das leibliche Wohl der rund 130 Kinder bei der Ziegerhof-​Freizeit sorgen. Gearbeitet wird von Montag bis Freitag, immer von acht Uhr morgens bis etwa 19 Uhr abends. „Das Küchenteam kümmert sich ums den Einkauf, das Kochen und Spülen. Die Betreuer und älteren Kindern können sie dabei unterstützen“, sagt Lukas Hauss, der gemeinsam mit seinem Bruder Jonas die Freizeit mit organisiert. Natürlich werde die Arbeit auch bezahlt, es sei keine ehrenamtliche Tätigkeit. Eine Kochausbildung sei nicht nötig, wichtig sei nur, dass man in großen Portionen einkaufen und kochen könne, erklären die Brüder. „Das müssen auch keine aufwändigen Gerichte sein. Hauptsache es schmeckt und ist ausgewogen.“