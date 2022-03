Patriziusfest in Hohenstadt nur in eingeschränkter Weise gefeiert

Foto: Fath

Aufgrund der Bauarbeiten ohne Glockengeläut und corona-​bedingt in eingeschränktem Rahmen haben die Gläubigen am Donnerstag, dem 17. März in Hohenstadt den Festgottesdienst zu Ehren ihres Kirchenpatrons, des Heiligen Patrizius gefeiert. Prälat Werner Redies feierte den Festgottesdient in Konzelebration mit den Pfarrern Jürgen Kreutzer und Martin Holl.

Sonntag, 20. März 2022

Gerold Bauer

35 Sekunden Lesedauer



Pfarrer Jürgen Kreutzer erinnerte in der Lesung an die Begegnung von Jesus und Simon und den anderen Fischern am See Genezaret, wo aus den Fischern ohne Hoffnung erfolgreiche Menschenfischer geworden seien. Prälat Werner Redies betrachtete in seiner Festpredigt das Leben und Wirken des Heiligen Patrizius. Eine behütete Jugend mit der Liebe der Eltern, dann von Plünderern verkauft in die Sklaverei, Flucht und Rückkehr in die Heimat mit der Berufung , Gottes Wort zu verkünden, seien die weiteren Stationen seines Lebens gewesen.







