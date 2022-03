TSGV Waldstetten: 1:1 gegen SSG Ulm

Mit der ersten Halbzeit hat sich TSGV-​Trainer Bernd Maier nicht einverstanden gezeigt, fast logisch ist der Fußball-​Landesligist TSGV Waldstetten zur Pause zurückgelegen. Die Leistungssteigerung, die letztlich ein 1:1 gegen die SSG Ulm zur Folge hatte, machte den Ärger aber etwas wett.

Sonntag, 20. März 2022

Alex Vogt

So nach und nach gewann die SSG Ulm in der ersten Halbzeit etwas Oberwasser und ging durch Michael da Silva Malheiro in der 39. Minute in Führung. „Die Führung zu diesem Zeitpunkt war sicherlich nicht unverdient“, sagte TSGV-​Trainer Bernd Maier nach der Partie.

In der zweiten Halbzeit dauerte es ein wenig, bis die Waldstetter ins Spiel kamen. Doch dann hatte man deutlich mehr Spielanteile – und verdiente sich den Ausgleich. Torschütze war Liridon Elezaj nach 69 Minuten.







