Unfallwagen verlassen aufgefunden — Polizei suchte nach dem Fahrer

Symbol-​Bild: gbr

Liegt der Fahrer vielleicht irgendwo schwer verletzt im Gelände? Diese Frage stellte sich die Polizei, als in der Nacht zum Sonntag bei Welzheim ein beschädigter Wagen verlassen am Straßenrand entdeckt wurde.

Sonntag, 20. März 2022

Gerold Bauer

37 Sekunden Lesedauer



So schildert das Polizeipräsidium Aalen den Unfallhergang und die Folgen: Samstagnacht gegen 23:52 Uhr fuhr ein 24-​jähriger Fahrzeuglenker mit einer Mercedes-​Benz C-​Klasse von Welzheim in Richtung Killenhof. Dabei kam er rechts von der Fahrbahn ab, sodass sein PKW an der Hinterachse beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. Der junge Mann stellte das Auto daraufhin etwa 200 Meter weiter am rechten Straßenrand ab und verließ anschließend die Unfallörtlichkeit.

Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden umfangreiche polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach dem Mercedes-​Lenker eingeleitet. Außerdem musste die Straße an der Unfallstelle vollständig gesperrt werden.







Der Schaden an der C-​Klasse beläuft sich auf zirka 10.000 Euro. Ein Fremdschaden wurde nicht verursacht. Der Mercedes Lenker meldete sich am Folgetag bei der Polizei.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



600 Aufrufe

150 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen