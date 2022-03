Bauserie: Seniorengerechtes Wohnen

Foto: Stiftung Haus Lindenhof

Barrierefrei, betreutes Wohnen, Senioren-​WG oder stationäre Pflege – die Formen seniorengerechten Wohnens sind vielfältig. Beratung, um die richtige Entscheidung zu treffen, bietet zum Beispiel das Seniorennetzwerk Schwäbisch Gmünd.

Montag, 21. März 2022

Sarah Fleischer

1 Minute 5 Sekunden Lesedauer



Der demographische Wandel verschont auch die Ostalb nicht: Bis 2030 wird der Anteil der über 65-​Jährigen bei etwa einem Viertel liegen, heißt es im Sozialbericht 2020.

Umso wichtiger wird dadurch die Frage, was für Wohnmöglichkeiten es für Senioren gibt. „Wohnraumanpassung ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch wenn es für viele erst einmal schwer ist“, betont Karolina Gorjainow vom Seniorennetzwerk Schwäbisch Gmünd . Es gebe verschiedene Beratungsstellen um herauszufinden, welche Wohnform im Alter die geeigneteste für einen selbst sei. So bieten etwa die meisten Pflegekasse, der Pflegestützpunkt des Ostalbkreises aber auch das Seniorennetzwerk Schwäbisch Gmünd Wohnberatung an.

Die individuellen Wünsche und Bedürfnisse sollten bei der Entscheidung unbedingt berücksichtigt werden. „Viele Leute wollen am liebsten zuhause bleiben“, sagt Gabi Mucha von der Wohnberatung Schwäbisch Gmünd. „Wir kommen dann zu den Leuten nach Hause und schauen uns an, ob und wie barrierefrei die Wohnung ist und was gegebenenfalls umgebaut werden muss.“



Wenn das keine Option ist, bietet sich betreutes Wohnen an: Eine unterstützende Pflegekraft ist dann regelmäßig vor Ort, die Senioren werden aber in die Organisation mit eingebunden — laut Gorjainow ein Aspekt, der die Bewohner auch mental fit hält. Auch Senioren-​WGs werden immer beliebter, sagt sie. „Das ist ein super Angebot, aber nur bis zu einem bestimmten Pflegegrad geeignet.“







