Fallschirmspringen in einem verglasten Windkanal

Die 31-​jährige Sprunglehrerin Marisa Dolderer aus Tierhaupten hat in den letzten zehn Jahren schon mehr als 1400 echte Fallschirmsprünge absolviert und kam nun mit ihrem Team auf Platz 2 bei der deutschen Meisterschaft im „Indoor-​Skydiving“.

Die Gruppe besteht aus vier Personen, wobei sie die einzige Frau ist. Da Fallschirmspringen keine Sportart für Jedermann ist, verwundert es auch nicht, dass die Teamsportler nicht eben Türe an Türe wohnen. Björn-​Ingo Hogg und Teut Lang-​Dahlke sind in München sesshaft, Andreas Dielmann ist aus Öhringen und Marisa Dolderer ist in Tierhaupten beheimatet.





Worauf es beim „Indoor-​Skydiving" ankommt und warum Marisa Dolderer am Ende mit dem zweiten Platz mehr als zufrieden war



