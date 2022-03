Hydrantenschilder: Was bedeuten die Zahlen?

Foto: Gika — stock​.adobe​.com

Sie hängen überall, meistens nimmt man sie aber nur unterschwellig wahr: die rot umrandeten Hydrantenschilder. Für Feuerwehrleute sind sie ein wichtiges Arbeitsmittel, wenn es brennt. Doch auch für andere lohnt es sich zu wissen, was die rätselhaften Zahlen bedeuten.

Montag, 21. März 2022

Sarah Fleischer

57 Sekunden Lesedauer



Denn die rot-​weißen Schilder geben an, wo sich der nächste Feuerwehrhydrant befindet. „Wir kennen nicht jeden Hydranten in der Stadt, deswegen ist es besonders in Brandfällen lebensrettend, möglichst schnell den nächstgelegenen finden zu können.“ Dabei orientieren die Feuerwehrleute sich an den Zahlen auf den Hydrantenschilderm: Auf ihnen ist angegeben, in welcher Entfernung links, rechts und geradeaus vom Schild der nächste Hydrant ist. Auch ob der Hydrant rechts oder links herum aufgeht und wie groß der Durchmesser der Leitung ist, lässt sich daran ablesen.



Um der Feuerwehr die Arbeit nicht zu erschweren und keine Menschenleben zu gefährden, sollten daher die Schilder immer gut lesbar und Hydranten nicht zugeparkt sein, erkärt Schubert.





Was genau die einzelnen Zahlen auf den Hydrantenschildern bedeuten, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



„Wenn es brennt, dann zählt für uns jede Minute“, sagt Uwe Schubert, Kommandant der Schwäbisch Gmünder Feuerwehr. Eine große Rolle im Zeitmanagement spielen dabei nicht nur gut eingeübte Abläufe, sondern auch die geheimnisvollen, rot umrandeten Schilder an Hauswänden und Laternenpfosten. „Generell gilt: Rot steht für die Feuerwehr. Die Schilder sind leicht zu erkennen und zu finden und für uns ein wichtiges Arbeitsmittel“, erklärt Schubert.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



298 Aufrufe

231 Wörter

42 Minuten Online



Beitrag teilen