Transporter macht sich selbstständig

Foto: Archiv

Bei einem Unfall am Samstag in Gmünd sind eine Straßenlaterne und ein Gartenhaus beschädigt worden.

Montag, 21. März 2022

Alexander Gässler

Am Samstag gegen 10 Uhr hat ein 38-​jähriger Paketzusteller seinen VW-​Transporter in der Kellerbergstraße abgestellt. Laut Polizeibericht hat er das Fahrzeug nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert. Daraufhin rollte der Transporter rückwärts den Berg hinunter und prallte gegen eine Laterne und ein angrenzendes Gartenhaus.

An dem Transporter entstand bei dem Unfall wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Sachschaden an der Laterne und am Gartenhaus wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

