Vollsperrung der Waldstetter Torbrücke ab 28. März

Seit 2018 steht fest, dass die Waldstetter Torbrücke dringend saniert werden muss, nun ist es soweit: Ab kommendem Montag wird die Brücke vollständig gesperrt – dauerhaft. Das führt zu weitreichenden Auswirkungen auf den Verkehr; ob Auto, Fahrrad, Bus oder zu Fuß.

Dienstag, 22. März 2022

Sarah Fleischer

Bei der vorletzten Prüfung hatte die Brücke noch die Note 3,0 bekommen, bei der letzten dann keine mehr – durchgefallen. Daher sei die Sanierung nun dringend nötig, so Raphael Wieler, Leiter der Abteilung Umwelt und Verkehr der Stadtverwaltung.

Ab dem 28. März bis voraussichtlich Mitte Dezember wird die Brücke vollständig für jeglichen Verkehr gesperrt sein. Der überörtliche Verkehr, etwa Speditionen, soll weiträumig umgeleitet werden. Für Anwohner und Leute aus der Umgebung wurden zwei Umleitungen ausgewiesen. Wer von der B 29, der B 298 oder Straßdorf kommt, muss über die Rektor-​Klaus-​Straße und die Remsstraße fahren. Kraftfahrer aus Waldstetten oder Bettringen werden über Oberbettringen umgeleitet. Gegebenenfalls müsse man bei den Alternativ-​Routen noch etwas nachbessern, je nachdem, ob der Verkehr wie vorgesehen fließe, sagt Jürgen Musch, leiter des Tiefbauamts.

Alle Linien des Stadtbus bleiben befahrbar, nur die Linien 2, 4, 4a und 7 werden umgeleitet. Die geänderten Fahrpläne sind auf der Website des Stadtbus einsehbar.





Was die Sanierung kostet und warum das historische Alter der Brücke eine große Rolle spielt, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



„Die Waldstetter Torbrücke ist ein Schlüsselelement der Gmünder Verkehrsinfrastruktur“, sagt Bürgermeister Julius Mihm. Darum werde die dauerhafte Sperrung wegen der anstehenden Sanierung weitgehende Auswirkungen auf die Verkehrsführung haben.

