Heute neu: LOKAL, das Wochenblatt der Rems-​Zeitung

Das heutige WochenBlatt lädt zu einem Rundgang durch Gschwend-​Frickenhofen ein, das sich trotz der Eingemeindung vor nunmehr 50 Jahren eine eigene Identität bewahrt hat. Mit einem Dorfgemeinschaftshaus im ehemaligen Rat– und Schulhaus sowie einer Gemeindehalle und einer eigenen Grundschule bündeln sich Engagement und Begegnung in dem mehr als 700 Jahre alten Ort gleich an mehreren Stellen. Dazu gibt es jede Menge Informationen für die Leserinnen und Leser: Wie blickt die Praxis „ergo plus physio“ in Herlikofen zum Jubiläum auf die ersten zehn Jahre ihres Bestehens zurück? Und warum ist das Gewerbegebiet Straßdorf-​Süd bei Gewerbebetrieben so beliebt? Natürlich gibt es auch wieder Rätselspaß und Kochrezepte. Abgerundet wird das Angebot mit Kleinanzeigen und einem Nachrichtenrückblick für die Region zwischen Wald und Alb.

Mittwoch, 23. März 2022

Benjamin Richter

