Normannia Gmünd: 3:1 beim VfB Neckarrems

Im Nachholspiel beim VfB Neckarrems ist dem Fußball-​Verbandsligisten 1. FC Normannia Gmünd durch die Tore von Felix Bauer (2) und Alexander Aschauer ein 3:1 (3:0)-Sieg geglückt.

Mittwoch, 23. März 2022

Im zweiten Durchgang ließ der favorisierte Gast dann deutlich nach, weshalb dieser klar an den VfB Neckarrems ging. Doch mehr als das 1:3 durch Leon Bauer (67.) wollte dem Tabellenvorletzten nicht mehr gelingen.







Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 24. März.



In einem Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten gehörten den Gästen aus Schwäbisch Gmünd die ersten 45 Minuten. In der zweiten Hälfte war dann der VfB Neckarrems besser. Die Normannia-​Tore erzielten Alexander Aschauer bereits in der ersten Minute sowie Felix Bauer nach 20 und 40 Minuten. Mit diesem Rückstand waren die Hausherren noch gut bedient, der FCN hätte zur Pause locker mit 5:0 führen können.

