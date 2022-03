Ospa-​Neubau im Gewerbegebiet — Platz für Wohnraum in Mutlangen

Visualisierung: Merz

Der Spezialist für Schwimmbadtechnik hat seinen Firmensitz schon seit Jahrzehnten in Mutlangen – und dies soll auch so bleiben. Allerdings künftig im Gewerbegebiet „Wasserstall“. Das bisherige Areal in der Goethestraße steht dann als Bauland für Wohnhäuser zur Verfügung.

Mittwoch, 23. März 2022

Gerold Bauer

33 Sekunden Lesedauer



Um für die Zukunft gerüstet zu sein, brauche die Firma einen Neubau.





Das Unternehmen leidet am bisherigen Standort in der Goethestraße laut Aussage von Geschäftsführer Michael Pauser mangels einer Expansionsmöglichkeit stark unter Platzmangel. Die derzeitige Produktion auf drei Ebenen bringe einen erhöhten logistischen Aufwand innerhalb des Gebäudes mit sich. Auch die Zufahrt durch lauter Wohnstraßen sei nicht zuletzt für Lkw alles andere als optimal.

261 Aufrufe

132 Wörter

50 Minuten Online



