OB Arnold drückt bei Aspen jetzt aufs Tempo

Archivfoto: hs

Der Bauausschuss sollte eigentlich nur Planungsleistungen vergeben. Doch dann wurde nochmals grundsätzlich über den nachhaltigen Technologiepark diskutiert. Und der Gmünder Rathauschef wurde emotional.

Donnerstag, 24. März 2022

Alexander Gässler

27 Sekunden Lesedauer



So weit so gut. Aber der Gmünder Gemeinderat nimmt es halt genau. Vor allem die Grünen.







Was die Politik fordert, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Aspen ist beschlossen. Einstimmig. Damit der 42 Hektar große Technologiepark entwickelt werden kann, braucht es einen Bebauungsplan. Den kann die Stadtverwaltung personell nicht stemmen, weshalb man auf einen externen Dienstleister zurückgreifen will. Mit dem hat die Stadt schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet. Hat das Büro Project GmbH doch schon die Erweiterung des Gewerbegebiets Gügling geplant.

