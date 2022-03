Wo heute Grau dominiert, soll es morgen schon grünen

Landschaftsarchitekt Jochen Köber hat im Bauausschuss des Gmünder Gemeinderats konkrete Ideen für eine „grünen Urbanität“ präsentiert. Elf Bereiche stehen dabei besonders im Fokus. Und zwei Zielkonflikte sind jetzt zu lösen.

Donnerstag, 24. März 2022

Alexander Gässler

Der Ausschuss nahm den Bericht wohlwollend zur Kenntnis. Wenngleich es hier und da Kritik gab. Am Ende formulierte OB Richard Arnold zwei Zielkonflikte. Im Fall des Marktplatzes ist jetzt zu klären, ob Bäume in Kübeln aufgestellt oder in Reihe gepflanzt werden und dann bei Veranstaltungen im Wege wären. Und im Fall des Münsterplatzes geht es um die Frage, ob grüne Fugen den Wochenmarkt behindern.







Im Dezember gab es einen ersten Zwischenbericht. Die Ideen wurden inzwischen mit der Stadtverwaltung abgestimmt. Das schlägt Landschaftsarchitekt Jochen Köber nun unter anderem vor: Auf dem Marktplatz ist eine Baumbepflanzung auf der Mittelachse geplant – und zwar Linden in Kübeln, damit dazwischen Gastronomie möglich ist.





Was der Fachmann noch empfiehlt, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



