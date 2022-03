Zeiselberg: Gericht entscheidet am Freitag

Foto: gäss

War die Baugenehmigung für den Wirtshausneubau rechtens oder nicht? Das Stuttgarter Verwaltungsgericht hat sich am Donnerstag ein Bild vor Ort gemacht. Und die Anwohner haben ihre Kritik am Projekt erneuert.

Donnerstag, 24. März 2022

Alexander Gässler

33 Sekunden Lesedauer



Gegen einen Biergarten im Sommer haben sie nichts. Aber gegen den Neubau und dessen Dimensionen. Der ganze Berg wird zum Biergarten, fürchten die Anwohner und erheben schwere Vorwürfe. Das Projekt sei „schlampig“„ geplant. Sehr viel nüchterner sehen das die Juristen. Die sechste Kammer des Verwaltungsgerichts Stuttgart unter Vorsitz von Richter Malte Graßhof hat die Situation am Donnerstag in Augenschein genommen.







Was bei der mündlichen Verhandlung besprochen wurde, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.







Anfang des Jahres war die Entscheidung schon einmal vertagt worden.





Schon früher haben die Anwohner schwere Vorwürfe erhoben.







