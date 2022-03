Bauen mit Fernost-​Flair: Bambus ist ein vielseitiges Holz

Foto: Pixabay

Ein fernöstliches Flair und eine angenehme Raumstimmung verspricht das Baumaterial Bambus. Auch in puncto Stabilität und Vielseitigkeit ist es ein beliebtes Material. Bei der Verwendung ist es wichtig, auf einige Details zu achten, damit die Freude am Material lange erhalten bleibt.

Freitag, 25. März 2022

Benjamin Richter

49 Sekunden Lesedauer



Bambusrohre sind in verschiedenen Größen in Bau– und Fachmärkten erhältlich. Der verwendete Durchmesser sollte dem Vorhaben angepasst werden. Während es für Dekorationszwecke dünne Stangen gibt, können für tragende Konstrukte stabile Bambusrohre erworben werden. Diese sind jedoch nicht in jedem Bau– oder Gartenmarkt erhältlich und es bedarf gegebenenfalls einiger Recherche, wo diese zu finden sind. Beim Bauen mit dem Material muss sehr vorsichtig vorgegangen werden, da die gefaserten Stangen leicht splittern und brechen. So können gebohrte Löcher leicht ausreißen und das Vorhaben unschön aussehen lassen. Sehr feine Bohrungen, die langsam und sehr vorsichtig ausgeführt werden, können helfen, solchen Pannen vorzubeugen.





In der Sonderseite „ Bauen, Wohnen, Einrichten “ lesen Sie, welche weiteren Anwendungsmöglichkeiten für Bambus es noch im heimischen Garten oder den eigenen vier Wänden gibt. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

