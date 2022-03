Festival Europäische Kirchenmusik Gmünd: Motto „Vision Europa“

Slixs gilt als eine der weltbesten Vokalbands; am 23. Juli werden sie in der Augustinuskirche in Gmünd auftreten. Foto: Hagen Wolf

Auch nachdenkliche Töne waren zu hören, als am Donnerstag das Festivalprogramm für die EKM 2022 vorgestellt wurde. Das Motto „Vision Europa“ spielt in diesen Tagen eine größere Rolle denn je.

Freitag, 25. März 2022

Nicole Beuther

25 Sekunden Lesedauer



Als die Verantwortlichen vor geraumer Zeit das Motto für die EKM 2022 auswählten, stand Europa noch lange nicht so im Blickfeld des Interesses wie es jetzt der Fall ist. „Vision Europa“ sei nun hochaktuell, so Oberbürgermeister Richard Arnold bei der Vorstellung des EKM-​Programmes. Insofern stehe das Festival Europäische Kirchenmusik auch unter dem Friedenskontext.







Welche Besonderheiten beim EKM-​Festival außerdem zu erleben sind, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



