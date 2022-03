Kündigungen bei Techniplas in Gmünd

Zum 1. Juli vergangenen Jahres wurde das insolvente Gmünder Unternehmen Nanogate von der US-​Firmengruppe Techniplas übernommen. Wirtschaftlich angeschlagen war der Oberflächenbeschichter weiterhin, Befürchtungen eines Arbeitsplatzabbaus haben sich nun bestätigt.

Freitag, 25. März 2022

Nicole Beuther

32 Sekunden Lesedauer







Was seitens der Gewerkschaft und des Betriebsrates kritisiert wird und wie sich die Werksleitung äußert, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Am Donnerstag informierte die IG Metall Schwäbisch Gmünd über den Abbau von 39 von insgesamt 142 Arbeitsplätzen. „Die Geschäftsführung des Unternehmens Techniplas Schwäbisch Gmünd GmbH hat dem Betriebsrat die Anhörungen zu insgesamt 27 Kündigungen überreicht“, so Peter Hofer, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Gmünd. Von den Kündigungen betroffen seien sowohl Beschäftigte in der Produktion, als auch in der Verwaltung. Den aktuellen Kündigungen sei bereits die Fremdvergabe des Logistikbereichs mit der Kündigung von sechs Arbeitnehmern vorangegangen.

