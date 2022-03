Polizei in Waldstetten: Neuer Leiter des Polizeipostens

Foto: gn

Bei einem Pressegespräch am Freitag wurde der bisherige Leiter des Polizeipostens Waldstetten, Polizeihauptkommissar Frank Belstler, verabschiedet und gleichzeitig Polizeihauptkommissar Jörg Waibel als sein Nachfolger vorgestellt.

Freitag, 25. März 2022

Nicole Beuther

32 Sekunden Lesedauer







Über den bisherigen und den neuen Leiter des Polizeipostens berichtet die RZ in der Samstagausgabe.



Im Rathaus begrüßte dazu Bürgermeister Michael Rembold den Leiter des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd, Kriminaldirektor Markus Deuter und die beiden Hauptkommissare.Der Leiter eines Polizeipostens sei eine Respektsperson, zu der man aufschaue und habe traditionell eine hohe Bedeutung in der Gemeinde, so der Schultes in seinem Grußwort. Er freue sich, dass Frank Belstler mit seiner Umsetzung zum Führungs– und Einsatzstab des Polizeipräsidiums Aalen auf der Karriereleiter nach oben komme. Er habe in den letzten zwei Jahren gute Arbeit geleistet und er sei dankbar, dass er der Gemeinde zur Verfügung stand.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



394 Aufrufe

131 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen