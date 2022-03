Was gegen Zecken hilft

Die Zecken sind wieder los, und der weit verbreitete Gemeine Holzbock bekommt Konkurrenz: Die Auwald-​Zecke ist fast genauso häufig unterwegs. Die FSME-​Fälle sind zwar gesunken, Entwarnung gibt es trotzdem nicht.

Zecken machen sich in höher gelegenen Regionen breit – ihnen ist es in den tiefer gelegenen Gebieten zunehmend zu warm. Zudem machen sich auch neue Zeckenarten breit. Fragen und Antworten zu den ungeliebten Spinnentieren.Ja. Die Wohlfühltemperaturen der Zecken liegen bei etwa 18 Grad Luft– und 13 Grad Bodentemperatur. Die meisten Arten sind aber schon ab etwa sieben Grad nicht mehr in Winterstarre und dann aktiv auf der Suche nach einer Blutmahlzeit, um sich entwickeln und vermehren zu können. „Die Gefahr beginnt nicht erst im Wald. Wenn die Bedingungen für die Zecken im Garten passen, dann findet man sie auch dort“, sagt Klaus Oehme, Biologe beim Landesgesundheitsamt Baden-​Württemberg.

