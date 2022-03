Ausflugstipp: Familienwanderung um den Bucher Stausee

Foto: Christian Frumolt

Der Bucher Stausee in der Gemeinde Rainau ist ein im weiten Umkreis überaus beliebtes Freizeitziel für alle Generationen und bei Spaziergängern, Wanderern, Radfahrern und Wassersportlern jeden Geschlechts und Alters gleichermaßen sehr angesagt.

Samstag, 26. März 2022

Benjamin Richter

39 Sekunden Lesedauer



Der Bucher Stausee ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. Der See kann bei einer leichten Wanderung umrundet werden. Startpunkt ist der Parkplatz Bucher Stausee. Die 4,4 Kilometer lange Strecke ist mit 26 Höhenmetern relativ eben, abgesehen von einer leichten Steigung hoch zum Damm. Sie führt vorbei am Naturschutzgebiet „Vorbecken Buch“, dem Römerkastell Rainau-​Buch und am Römischen Kastellbad. Kinder können sich am „Römischen Wasserspielplatz“ austoben oder das Holzschiff entern. Zwei Kioske und ein Bootsverleih runden das Angebot ab.





Ausführlich beschrieben wird der Bucher Stausee, wie viele andere Ausflugstipps, unter deine​-ostalb​.de, und hier ist der Geheimtipp ebenfalls zu finden. Auch auf komoot wird der Bucher Stausee erwähnt. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



221 Aufrufe

159 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen