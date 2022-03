Beilage zum Wochenende: Wenn die Uhren anders ticken

Mal richtig ausschlafen und ganz ohne Zeitdruck frühstücken: Am Wochenende ticken die Uhren anders, nicht nur wenn die Winterzeit endet und in der Nacht zu Sonntag die Sommerzeit beginnt. Man hat Zeit, zur Ruhe zu kommen und Kraft zu tanken. Ohne Hektik lässt sich dann die Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung durchstöbern.

Samstag, 26. März 2022

Benjamin Richter

Das lohnt sich auch diesmal, stellt sich auf der Schauortseite doch die zu Waldstetten gehörende Ortschaft Weilerstoffel vor, die sich eingebettet zwischen Bergen prima als Startpunkt für eine Wanderung mit alpinem Flair eignet. Aber auch der Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft ist bemerkenswert – und hat dem kleinen Ort 2018 einen Sonderpreis beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ eingebracht.





An die Zukunft denken auch die Bewohner und Pflegerinnen der Senioren-​WG der Stiftung Haus Lindenhof in Heubach: Sie wollen gemeinsam dafür sorgen, dass die 70– bis 95-​jährigen Bewohner weiterhin ein weitgehend selbstständiges Leben führen können. Die Reportage begleitet eine 28-​jährige Pflegefachkraft bei der täglichen Routine in der Einrichtung, in der die Bewohner nicht nur ihren Speiseplan selbst bestimmen.





Berichte und Informationen aus den Vereinen sind in der Beilage ebenso zu finden wie ein neuer Ausflugstipp, der Bucher Stausee. Auch hier lässt es sich hervorragend wandern. Wer dagegen lieber noch ein bisschen die Ruhe genießen und lediglich die Gedanken wandern lassen möchte, findet auf der Rätselseite ein paar Denkaufgaben und –anstöße.





