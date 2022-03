Fridays for Future: Klimastreik auch in Schwäbisch Gmünd

Tausende Menschen waren es, die am Freitag in Deutschland auf die Straßen und Plätze gingen und dem globalen Klimastreik folgten. Auch auf dem Gmünder Marktplatz hatte die Organisation „Fridays for Future Ostalb“ zur Teilnahme an der Demonstration aufgerufen.

Immer wieder wurde im Laufe der Redebeiträge das Ende der Abhängigkeit von fossiler Energie gefordert; vor allen Dingen ein Importstopp von Kohle, Öl und Gas aus Russland.





