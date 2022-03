Veranstaltungen in Gmünd: Kunstmesse vom 1. bis 3. April

Freuen sich auf die 22. Kunstmesse: Klaus Ripper, Klaus Schütte und Ralph Häcker (von links). Foto: Thomas Schäfer

Der Gmünder Kunstverein veranstaltet in Kooperation mit dem Kulturbüro Schwäbisch Gmünd vom 1. bis 3. April die 22. Verkaufsmesse für zeitgenössische Kunst im Prediger.

Samstag, 26. März 2022

Nicole Beuther

Normalerweise findet diese Veranstaltung turnusmäßig alle zwei Jahre statt, aber bedingt durch die Corona-​Pandemie fand die letzte Veranstaltung bereits 2018 statt, 2020 fiel die Messe aus und aktuell sind alle Akteure froh darüber, dass die Veranstaltung in diesem Jahr 2022 wieder stattfindet. So auch „Mr. Kunstmesse“, Klaus Schütte, der sich in diesem Jahr wieder engagiert und bei der Durchführung der Kunstmesse mit für deren Gelingen sorgt.





Auf was sich die Besucher der Messe freuen dürfen, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung, zu lesen auch im iKiosk.



