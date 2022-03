DJK Gmünd: 3:0-Sieg in Freiburg

Mit einem Doppelspieltag beendeen die Regionalliga-​Volleyballerinnen der DJK Gmünd am Wochenende diese Saison. Am Samstag gewannen die Gmünderinnen beim USC Freiburg glatt mit 3:0. Am Sonntag steht noch das Nachholspiel in Mannheim an.

Sonntag, 27. März 2022

Alex Vogt

50 Sekunden Lesedauer



Für die abschließenden beiden Partien musste Trainer Hannes Bosch in seinen letzten Punktspielen als Cheftrainer personell jonglieren, da gleich mehrere Spielerinnen nicht zur Verfügung standen. Unter anderem war Libero Jule Nanz nicht dabei, sodass Stefanie Grün in ihrer ebenfalls letzten Saison im Trikot der Gmünder Einhörner nochmals aufs Feld geschickt wurde. Hannes Bosch schaffte es, Stefanie Grün die Nervosität zu nehmen, nachdem die Mannschaft wie so oft in dieser Spielzeit „katastrophal“ (Bosch), startete. Rasch lagen die Gmünderinnen, die das Hinspiel glatt in drei Sätzen verloren hatten, mit 0:5 Punkten zurück. Sie fanden dann langsam in die Partie und kamen beim 6:6 erstmals zum Ausgleich. Das Spiel ging hin und her, keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen. Das lag auch daran, dass die DJK aus Sicht des Trainers nicht initiativ genug war, sondern einfach nur mitspielte: „Wir haben sehr viele Chancen liegen lassen, um den Satz frühzeitiger und deutlicher als 25:22 zu gewinnen“, bemängelte der Gmünder Coach.





