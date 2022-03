Bauserie: Studentisches Wohnen

Foto: picture alliance /​Zoonar | Robert Kneschke

Fast drei Millionen Studierende gibt es in Deutschland. Günstiger Wohnraum ist ein zentrales Thema für viele von ihnen – aber auch Mangelware. Welche Optionen haben Studierende in Schwäbisch Gmünd?

Montag, 28. März 2022

Sarah Fleischer

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



Einen finanziell attraktive Option sei das Wohnheim des Studierendenwerks Ulm in der Neißestraße auf dem Hardt. Mit Mieten von rund 250 Euro warm und eine guten Anbindung an die PH und die Innenstadt sei es eine gute Lösung für Studierende auf Wohnungssuche, sagt Krstimir Krizaj, Zuständiger für Recht, Wohnen und Soziales beim Studierendenwerk Ulm. 279 Zimmer gibt es in diesem Wohnheim, darunter auch Einzelappartements und ein behindertengerechtes Zimmer.

Auch die „klassische“ Suche nach privaten WGs, etwa über Portale wie wg​-gesucht​.de ist ebenfalls nach wie vor beliebt. Rund 40 Angebote finden sich (Stand 24. März) auf der genannten Plattform für Schwäbisch Gmünd. Aber wie viele Studierende wohnen überhaupt in WGs oder Wohnheimen?







Antwort auf diese Frage und welche Wohn-​Optionen es noch gibt, erfahren Sie am Montag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk

Schwäbisch Gmünd mag keine „typische Studentenstadt“ sein, dennoch sind mit der Hochschule für Gestaltung (HfG) und der Pädagogischen Hochschule (PH) immerhin zwei akademische Institutionen vertreten. Insgesamt halten sich also täglich fast 3500 Studierende in Schwäbisch Gmünd auf. Wer nicht aus der näheren Umgebung stammt und so von zuhause aus pendeln kann, muss sich in Schwäbisch Gmünd eine Bleibe suchen. Auch die 40 bis 60 ausländischen Studierenden aus Austausch– und Kooperationsprogrammen können schließlich nicht nach hause pendeln, sondern wohnen in Gmünd.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



146 Aufrufe

248 Wörter

35 Minuten Online



Beitrag teilen