Einbruch in Mutlangen: Sehr teure Uhren gestohlen — Sechsstelliger Wert des Diebesguts

Symbol-​Bild: gbr

Während die Bewohner einige Tage verreist waren, wurde ihr Haus in der Bernhardusstraße in Mutlangen Ziel eines Einbruchs. Gestohlen wurden insbesondere hochwertige Uhren, aber auch ein Fernseher und ein Gasgrill. Der Wert der gestohlenen Sachen liegt wohl im sechsstelligen Bereich.

Montag, 28. März 2022

Gerold Bauer

55 Sekunden Lesedauer



Bislang unbekannte Einbrecher kletterten laut Auskunft des Polizeipräsidiums auf einen Balkon eines Einfamilienhauses in der Bernhardusstraße und hebelten dort eine Balkontür auf. In den Räumlichkeiten wurden sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht sowie diverse Handtaschen entwendet. Im Erdgeschoss wurde ein Fernseher von der Wandhalterung abgeschraubt und ebenfalls entwendet. Weiterhin wurde im Erdgeschoss ein Tresor geöffnet und daraus mehrere hochwertige Herrenarmbanduhren der Marken Rolex, Audemars Piguet, Cartier und Panarai entwendet.





Die Diebe verließen das Haus anschließend vermutlich durch die Garage und stahlen im Garten noch einen Gasgrill der Marke Napoleon. Vermutlich wurde das gesamte Diebesgut in der Hofeinfahrt des Nachbarhauses in ein bereitstehendes Fahrzeug geladen. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt im sechsstelligen Eurobereich.





Die Wohnungsinhaber verließen am Donnerstag ihre Wohnung und kehrten am Sonntag nach Hause zurück. Nach Zeugenaussagen konnte am frühen Sonntagmorgen, gegen 3 Uhr, Licht in der Wohnung gesehen werden, so dass davon auszugehen ist, dass der Einbruch vermutlich zu diesem Zeitpunkt stattfand.





Die Polizei in Schwäbisch Gmünd bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, dies unter 07171/​3580 mitzuteilen.

