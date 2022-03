Festivals im Ostalbkreis: Wirtsberg-​Musikfestival am 21. Mai in Bartholomä

Foto: Thomas Schäfer

Die abschließende Planung des Wirtsberg-​Musikfestivals, das bedingt durch Corona im Jahre 2021 verschoben werden musste, stand im Mittelpunkt, als sich Mitglieder der Kultur– und Sportstiftung Bartholomä, Gemeinderäte und engagierte Bürger gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Kuhn trafen.

Montag, 28. März 2022

Nicole Beuther

24 Sekunden Lesedauer







Was bei dem Festival geboten wird und was bislang feststeht, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



Thomas Kuhn stellte das Festivalprogramm für den 21. Mai vor und betonte, er sei stolz darauf, dass beim Wirtsberg-​Festival ausnahmslos Bands aus Bartholomä und von der Ostalb mit eigener Musik das Programm bestritten, während doch sonst oft Coverbands ein Musikfestivalprogramm bestimmten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



408 Aufrufe

96 Wörter

6 Stunden Online



Beitrag teilen