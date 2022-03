Bahnhof Gmünd gesperrt: Was war passiert?

Foto: Dieter Schütz /​pix​e​lio​.de

Gut 50 Minuten lang war der Bahnhof in Schwäbisch Gmünd am Dienstagmorgen abgesperrt. Was war passiert?

Dienstag, 29. März 2022

Thorsten Vaas

24 Sekunden Lesedauer



Rettungskräfte rückten gegen 6.53 Uhr in Richtung Bahnhof aus. Ein Lokfahrer hatte einen Aufprall bemerkt. Wurde ein Mensch verletzt? Das war nicht auszuschließen, weshalb das Gebiet abgesucht wurde. Letztlich stellte sich heraus: „Es war eine Ente“, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Rems-​Zeitung. Sie wurde bei Aufprall getötet. Ab 7.42 Uhr rollten die Züge wieder durch den Bahnhof.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



1256 Aufrufe

99 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen