Bike the Rock in Heubach mit erster Deutscher Pumptrack-​Meisterschaft

Foto: RZ-​Archiv

Im Rahmen des Heubacher Moutainbikefestivals Bike the Rock wird in diesem Jahr am 23. April auf dem Pumptrack der Stadt Heubach die erste offizielle Deutsche Pumptrack-​Meisterschaft stattfinden.

Dienstag, 29. März 2022

Benjamin Richter

1 Minute 6 Sekunden Lesedauer



„Die Deutsche Meisterschaft in Heubach hat Leuchtturm-​Charakter“, ist sich der Koordinator Mountainbike des Bundes Deutscher Radfahrer, Fabian Waldenmaier, sicher. Noch gäbe es keine Spezialisten, die Fahrerinnen und Fahrer rekrutieren sich bisher aus ganz unterschiedlichen Radsportdisziplinen.

So finden sich neben Downhillern und Enduro-​Fahrern auch Fourcrosser und BMX-​Fahrer wie der Pumptrack-​Vizeweltmeister Philip Schaub aus Stuttgart, der vom BMX-​Sport kommt und im Vorjahr 22. im BMX-​Weltcup wurde. Der 24-​Jährige war im vergangenen Oktober bei der ersten Pumptrack-​Weltmeisterschaft in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon Zweiter geworden.

„Heubach hat eine sehr kurze, aber coole Strecke“, weiß der Fast-​Lokalmatador aus eigener Anschauung. „Da ist es wichtig, dass man fehlerfrei durchkommt, eine saubere Linie fährt, die hohe Geschwindigkeit beibehält und nirgends wegrutscht.“





Worum es beim Pumptrack geht und warum der Bund Deutscher Radfahrer eine nationale Pumptrack-​Serie etablieren will, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 29. März.



Der Sonntag am Bike-​the-​Rock-​Wochenende (23./24. April) in Heubach steht wie in der Vergangenheit für hochklassigen Cross-​Country-​Sport. Viele Top-​Fahrer haben sich schon angemeldet, darunter der Ex-​U-​23-​Weltmeister Loana Lecomte aus Frankreich.Doch einen Höhepunkt gibt es in diesem Jahr schon am Samstagabend in der Stellung unter dem Rosenstein: auf dem Pumptrack der Stadt Heubach, auf dem sonst viele Jugendliche nicht nur mit dem Mountainbike und dem viel kleineren BMX-​Rad jede Menge Spaß haben, sondern auch mit Rollerblades und Skateboards, wird unter Flutlicht und bei der üblichen grandiosen Atmosphäre, für die die Stellung seit Jahren berühmt ist, die erste offizielle Deutsche Pumptrack-​Meisterschaft ausgetragen.

