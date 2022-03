Sportpark Laichle auf der Zielgeraden?

Reihum befassen sich die städtischen Gremien derzeit mit dem Bebauungsplan für das Großvorhaben des TSB Schwäbisch Gmünd. Am Mittwoch soll der Gemeinderat den Knopf dran machen. Indessen ist die Finanzierungsfrage weiter offen.

Der Großdeinbacher Ortschaftsrat hat zuerst zugestimmt. Um dem TSB eine Entwicklungsmöglichkeit zu bieten, wie Ortsvorsteher Gerd Zischka auf Nachfrage der Rems-​Zeitung sagte. Im Ortschaftsrat Rehnenhof/​Wetzgau gab es eine Woche später eine Gegenstimme. Auch er hatte sich mit den Einwendungen gegen das Projekt befasst. Im Bauausschuss informierte Erster Bürgermeister Christian Baron, dass sich die Stadt und der Verein derzeit in Gesprächen befinden.





Worum es bei diesen Gesprächen geht und wie weit Stadt und Verein in der Frage der Finanzierung immer noch auseinander sind, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.







