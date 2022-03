Am Paulushaus: Halbes Dutzend Bäume illegal gefällt

Foto: privat

Wer kommt auf die Idee und fällt gesunde Bäume? Ein aufmerksamer Zeitungsleser ärgert sich maßlos über den Umweltfrevel an der Straße zwischen Lindach und Leinzell. Jetzt ermittelt die Polizei.

Donnerstag, 03. März 2022

Alexander Gässler

Das hätte Jakob Hokema niemals gedacht. Dass Unbekannte an einer vielbefahrenen Landesstraße ein halbes Dutzend Bäume einfach umsägen und abtransportieren. „Ich bin komplett geplättet.“ Hokema hat die Rems-​Zeitung schon am vergangenen Freitag informiert. Klimawandel und Artensterben seien in den Medien ein Dauerthema, schrieb er in einer E-​Mail an die Redaktion. Aber in der Straßenbauverwaltung sei das anscheinend unbekannt.