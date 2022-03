Inzidenz: Ostalbkreis an zweiter Stelle

Foto: tv

Die Inzidenz ist nach wie vor hoch: Am Donnerstag betrug der Wert für den Ostalbkreis 1.961,5. Damit lag der Kreis an zweiter Stelle in ganz Baden-​Württemberg.

Donnerstag, 03. März 2022

Thorsten Vaas

30 Sekunden Lesedauer



Allein von Mittwoch auf Donnerstag verzeichnete das Landesgesundheitsamt ein Plus von 1210 Fällen im Kreis, den Reproduktionsfaktor allerdings gibt das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland mit 0,85 an. Dieser so genannte R-​Wert steht für die Anzahl der Personen, die eine infizierte Person durchschnittlich mit Covid-​19 infiziert. Das bedeutet: Bei einem Wert kleiner 1 sinkt die Zahl der Neuinfektionen. Höher als im Ostalbkreis war die Inzidenz laut Lagebericht des Landesgesundheitsamts nur im Landkreis Freudenstadt mit 2.124,0.





Hier geht es zum vollständigen Lagebericht: Corona-​Lagebericht im Ostalbkreis und im Rems-​Murr-​Kreis

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



294 Aufrufe

120 Wörter

57 Minuten Online



Beitrag teilen