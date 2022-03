Sicherheit geht am Münster in Gmünd vor

Foto: nb

Ganz behutsam mussten die Mitarbeiter der Münsterbauhütte vorgehen, als sie am Donnerstag insgesamt sieben spitze gotische Türmchen des Münsters abbauten und mit Hilfe eines Kranführers und einer Hubbühne sicher auf den Münsterplatz hievten. Der Einsatz in luftiger Höhe hatte gute Gründe.

Donnerstag, 03. März 2022

Nicole Beuther

Im vergangenen Jahr war inmitten eines Sturmes eine der Kreuzblumen, die auf den spitzen gotischen Türmchen (so genannte Fialen) angebracht sind, auf den Münsterplatz gekracht. Daraufhin wurden die Fialen vom Team der Münsterbauhütte genauestens unter die Lupe genommen. In den kommenden Jahren nun werden die sieben Türmchen restauriert und dann wieder an der Nordseite des Münsters angebracht.







Von dem Einsatz in luftiger Höhe berichtet die RZ in der Freitagausgabe.



