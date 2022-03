Schwangerschaftsabbruch: Wo finden Frauen Hilfe?

Foto: picture alliance /​dpa Themendienst | Christin Klose

Schwangerschaftsabbruch ist ein Tabuthema. Und doch Realität. Die Ergebnisse einer Umfrage zeigen, wie schwer Betroffenen ein Schwangerschaftsabbruch in Deutschland gemacht wird. Wie steht es um die Versorgung im Ostalbkreis?

Donnerstag, 03. März 2022

Thorsten Vaas

51 Sekunden Lesedauer



Die reinen Zahlen vermitteln ein unvollständiges Bild. In den Jahren 2020 und 2021 gab es am Schwäbisch Gmünder Stauferklinikum und am Aalener Ostalb-​Klinikum insgesamt sieben Schwangerschaftsabbrüche aus medizinischen Gründen. Das scheint zunächst wenig zu sein. Allerdings sprechen Zahlen das Statistischen Bundesamts eine andere Sprache: Sie zeigen eine öffentliche Versorgungslücke, wie Recherchen von CORRECTIV.Lokal, FragDenStaat und der Rems-​Zeitung belegen. Zusammen mit Journalistinnen und Journalisten aus dem Netzwerk wurden 309 Krankenhäuser zum Thema Schwangerschaftsabbruch angefragt. Nur knapp 60 Prozent der öffentlichen Kliniken mit gynäkologischer Station in Deutschland gibt an, Abbrüche durchzuführen. Noch weniger nehmen einen Abbruch mit vorheriger Pflichtberatung vor, obwohl 96 Prozent der Abtreibungen in Deutschland nach dieser so genannten Beratungsindikation stattfinden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



283 Aufrufe

204 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen