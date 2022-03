So funktioniert der Cyberkrieg

Foto: tv

In Russlands Krieg gegen die Ukraine kommt es zu zahlreichen Attacken auf die Informationstechnologie des jeweiligen Gegners. Wie läuft das ab und wie groß ist die Tragweite?

Donnerstag, 03. März 2022

Thorsten Vaas

44 Sekunden Lesedauer



Der Krieg in der Ukraine wird auf Straßen und Plätzen geführt — aber auch im digitalen Raum. Welcher Mittel bedienen sich Cyberkrieger auf beiden Seiten? Und wie anfällig sind kritische Infrastrukturen in Deutschland gegen digitale Angriffe? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.Wer schon einmal bei einer Kundenhotline eine halbe Stunde in der Warteschleife fest gehangen hat, versteht das Problem: Zu viel Nachfrage innerhalb von kurzer Zeit trifft auf zu wenige Servicemitarbeiter. Bei einer Denial-​of-​Service-​Attacke führen die Angreifer die Überlastung — in dem Fall von Internetseiten — gezielt herbei. Laut Thorsten Holz, IT-​Experte am Helmholtz-​Zentrum für Informationssicherheit, setzen im Ukraine-​Krieg beide Konfliktparteien diese Form des Angriffs für ihre Zwecke ein: „Das lässt sich vom eigenen Rechner aus relativ simpel ausführen.“ Auf ukrainischer Seite waren die Websites des Außen– und des Verteidigungsministeriums vorübergehend nicht mehr erreichbar.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



185 Aufrufe

178 Wörter

54 Minuten Online



Beitrag teilen