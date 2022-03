Ukraine-​Hilfe: Feuerwehr spendet Ausrüstung

Foto: hs

Die Brand– und Katastrophenschützer im Rems-​Murr-​Kreis haben die „Alte Kelter“ in Fellbach in ein Logistikzentrum verwandelt. Feuerwehren aus ganz Deutschland spenden Ausrüstungsgegenstände und Schutzkleidung.

Donnerstag, 03. März 2022

Thorsten Vaas

48 Sekunden Lesedauer



Das Remstal-​Veranstaltungszentrum „Alte Kelter“ in Fellbach ist seit Montag nicht wiederzuerkennen. Feuerwehrleute aus dem Rems-​Murr-​Kreis, darunter auch viele Angehörige der Altersabteilungen, haben die altehrwürdige Halle mitsamt ihrer Außenfläche in ein Logistikzentrum verwandelt. Die „Alte Kelter“ ist Dreh– und Angelpunkt der aktuell wohl größten Hilfsaktion der deutschen Feuerwehren für den zivilen Katastrophenschutz in der Ukraine geworden. Nicht nur aus dem Rems-​Murr– und Ostalbkreis treffen dort zahlreiche Sachspenden ein, sondern zwischenzeitlich auch aus ganz Baden-​Württemberg sowie aus Rheinland-​Pfalz und Hessen.

177 Aufrufe

195 Wörter

49 Minuten Online



