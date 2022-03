Bislang kein Corona – zähle ich schon zur Minderheit?

Foto: tv

Mehr als 20 Millionen Corona-​Infektionen wurden hierzulande gezählt – offiziell. Wir haben berechnet, wie hoch die Zahl wirklich sein könnte

Mittwoch, 30. März 2022

Alexander Gässler

31 Sekunden Lesedauer



Die Corona-​Inzidenz erreicht in der sechsten Welle Höchstwerte. Werte knapp unter 2000 bedeuten, dass die Infektion Woche für Woche bei zwei Prozent der Bevölkerung mit PCR-​Test nachgewiesen wird. Mehr als 4,3 Millionen Menschen gelten aktuell als aktive Fälle, also akut infiziert – auch dieser Wert war noch nie so hoch.







Angesichts der vielen Infizierten im privaten Umfeld könnte der Eindruck entstehen: Wer noch nie Corona hatte, ist in der Minderheit. Jeder dürfte inzwischen Menschen kennen, die eine Infektion durchgemacht haben.





Wie viele Menschen sich angesteckt haben und wie groß die regionalen Unterschiede teilweise sind, lesen Sie im iKiosk der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



483 Aufrufe

126 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen