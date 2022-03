Neueröffnung: Bistro und Partyservice Baumhauer

Fotos: esc, Hostrup-​Fotografie

Auf dem Gügling in Schwäbisch Gmünd ist ein neuer Gastronomiebetrieb entstanden, der ursprünglich gar nicht so vorgesehen war. Der Neubau, den das Ehepaar Baumhauer in der Lise-​Meitner-​Straße 1 in Schwäbisch Gmünd errichten ließ, war zunächst vor allem für den Partyservice der Bargauer Traditionsmetzgerei Baumhauer gedacht.

Mittwoch, 30. März 2022

Edda Eschelbach

39 Sekunden Lesedauer



Was nun allerdings dort geschaffen wurde, ist weit mehr. Neben der neuen großen Küche ist ein großzügiger und ansprechender Gastronomiebetrieb entstanden, der den Gästen von Montag bis Freitag eine umfangreiche Frühstücksauswahl und zum Mittagessen täglich wechselnd jeweils drei Gerichte – eines davon vegetarisch – zur Auswahl anbietet. Zusätzlich gibt es ein Salatbuffet und ein Dessertbuffet. Eine Heißtheke und kalte Snacks sowie Kaffee und Kuchen ergänzen das Angebot.







Wer mehr wissen möchte: Am 31. März erscheint in der Rems-​Zeitung eine Sonderveröffentlichung zum neuen Bistro und Partyservice Baumhauer auf dem Gügling. Auch die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt’s online. Sie ist im iKiosk zu finden.





Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



477 Aufrufe

158 Wörter

57 Minuten Online



Beitrag teilen