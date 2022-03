Eugen Kiemele: Mit Sammelleidenschaft zur Kultfigur

Der Traktor– und Trödelkönig aus Seifertshofen feiert an diesem Donnerstag seinen 85. Geburtstag. Er ist der Gründer des einzigartigen Schwäbischen Bauern– und Technikmuseums. Die Amerikaner haben einst seine Rennleidenschaft geweckt.

Donnerstag, 31. März 2022

Alexander Gässler

Mit dem, was andere im Überfluss vor allem in den Wirtschaftswunderjahren wegwerfen wollten, ist Eugen Kiemele zur Kultfigur in der Oldtimer-​, Traktor– und Trödelszene geworden. Das Herz des Unternehmers, der bescheiden als Bauernsohn aufwuchs, schlägt für seine unübersehbare Sammlung von Traktoren und landwirtschaftlichen Maschinen.





