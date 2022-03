Impfpflicht: Kliniken Ostalb melden 176 Mitarbeiter

Die Situation an den drei Krankenhäusern im Kreis ist weiter angespannt. Die Isolierstationen sind voll wie nie. Indessen kann das Gesundheitsamt frühestens am Freitag mit Zahlen zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht dienen

Bis Mittwoch hatten die Arbeitgeber im Pflegebereich Zeit, nicht vollständig immunisiertes Personal zu melden. Zahlen gab es zum Schluss der Meldepflicht noch keine. Die werden erst im Laufe des Donnerstags zusammengestellt und liegen am Freitag vor, wie Sprecherin Susanne Dietterle auf Nachfrage der Rems-​Zeitung sagt. „Wir werden dann informieren.“







Erwartet worden war, dass ein Großteil des nicht immunisierten Pflegepersonals aus den drei Kliniken gemeldet würde. Es hieß, bis zu zehn Prozent der rund 3300 Klinikmitarbeiterinnen und –mitarbeiter könnten von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sein. Aber es sind wohl nur gut halb so viele.







Wie die aktuelle Lage an den Kliniken ist, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.







