Notfallplan Gas: Privathaushalte sind zunächst geschützt

Foto: gäss

Industriekunden trifft es zuerst, wenn kein Gas mehr fließt. So bereiten sich die Schwäbisch Gmünder Stadtwerke auf diesen Fall vor.

Donnerstag, 31. März 2022

Alexander Gässler

27 Sekunden Lesedauer



Im Moment läuft alles wie bisher. Das sagte Geschäftsführer Peter Ernst am Mittwoch im Gmünder Gemeinderat. Aber die Stadtwerke sorgen vor, seit Wirtschaftsminister Habeck den Notfallplan Gas ausgerufen hat. Alle 91 Industriekunden sollen zum Beispiel melden, ob sie auf andere Energieträger umstellen können oder wann die Gaszufuhr stundenweise zurückgefahren werden kann. Viele Unternehmer sind verunsichert. Ernst erzählte von einer Wäscherei, die ein Krankenhaus beliefert und wissen will, ob es sie auch treffen kann.





Was die Stadtwerke noch tun und worum sich Stadträte sorgen, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



339 Aufrufe

110 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen